«Ливерпуль» забил 26 голов в концовках матчей – на 10 больше, чем у ближайших преследователей

«Ливерпулю» снова удалось добиться результата благодаря голам, забитым в концовке.

Коллектив Юргена Клоппа обыграл «Шеффилд Юнайтед» (3:1). До 76-й минуты на табло сохранялся ничейный результат, после чего Алексис Макаллистер вывел мерсисайдцев вперёд. Итоговый результат на табло установил Коди Гакпо, забивший на 90-й минуте.

В общей сложности, как отмечает Opta, в активе «Ливерпуля» уже 26 голов, забитых после 75-й минуты в нынешнем розыгрыше АПЛ, – с отрывом лучший показатель в чемпионате. Ближайшие преследователи в лице «Арсенала», «Тоттенхэма», «Ньюкасла» и «Лутон Таун» отличились подобным образом по 16 раз.