​Рио Фердинанд: «Манчестер Юнайтед» надо решать проблемы с концентрацией»

«Манчестер Юнайтед упустил не только победу, но и ничью в игре с «Челси» - ведя в счете, подопечные Эрика тен Хага пропустили два супер-поздних гола и остались ни с чем. Бывший игрок клуба Рио Фердинанд считает, что тен Хагу предстоит решать проблемы с концентрацией игроков - она, считает Фердинанд, очевидно недостаточна.

- Концентрация - это проблема, и ее надо решать. Нельзя искать оправдания и отговорки на таком уровне. Я уверен, что эта тема будет подниматься в раздевалке. Вместо того, чтобы забить контрольный гол и убить игру, пропустили дважды, - сокрушается Фердинанд, слова которого цитирует BBC Sport.