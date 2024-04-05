Палмер – второй в истории по голам и ассистам в дебютном сезоне в «Челси»

Атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер приблизился к рекорду, оформив хет-трик в матче против «Манчестер Юнайтед».

Англичанин дважды поразил ворота Андре Онана с пенальти, а ещё однажды отличился с игры. Лондонцы вырвали волевую победу благодаря точным ударам 21-летнего игрока на 100-й и 101-й минутах (4:3).

В активе Палмера теперь 24 результативных действия в текущем розыгрыше Премьер-лиги (16 голов и 8 ассистов) – второй показатель в дебютном сезоне за «Челси» после Джимми Флойда Хассельбайнка (32, сезон-2000/01). Благодаря хет-трику в сегодняшней игре Палмер опередил Диего Косту, поучаствовавшего в 23 голах «Челси» в первом сезоне после перехода в клуб.