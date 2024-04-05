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Почеттино: «Мы заслужили победу»

05 Апреля 2024 • 01:28 Комментировать

В Англии завершились матчи 31- го тура АПЛ, «Манчестер Юнайтед» в драматическом стиле проиграл «Челси» со счетом 3:4. Аргентинский наставник лондонского клуба, Маурисио Почеттино, прокомментировал итоги прошедшей игры. Он уверен в том, что его подопечные победили совершенно заслуженно:

- Я расслаблен сейчас, хотя матч был непростым. Мне понравилось, как он закончился. Я думаю, что мы заслужили победу. В целом мы были лучше, учитывая баланс всей игры. Лучше начали матч, не будем забывать об этом. Соперник же забил нам голы, которые не должны были случиться, - цитирует слова Почеттино BBC Sport.

Сейчас «Челси» занимает десятое место в АПЛ.


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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино
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