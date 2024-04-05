«Манчестер Юнайтед» – худший в топ-5 лигах по допущенным ударам в 2024 году

Статистика ударов по воротам «Манчестер Юнайтед» привлекает к себе всё больше внимания.

В четверг «красные дьяволы» упустили победу в матче с «Челси» (3:4), пропустив на 100-й и 101-й минутах. По воротам Андре Онана было нанесено 28 ударов – чуть меньше, чем в прошлом туре, когда «Брентфорд» пробил 31 раз. Согласно данным Opta, в общей сложности «Манчестер Юнайтед» позволил соперникам пробить 225 раз в матчах АПЛ с начала 2024 года – абсолютно худший результат среди всех команд, выступающих в пяти ведущих европейских лигах. В среднем за одну игру оппоненты манкунианцев совершают более 22 попыток забить.