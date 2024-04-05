​«Шеффилд Юнайтед» пропустил уже 80 голов в 30 турах - такого не было 60 лет

В Англии завершились матчи 31-го тура АПЛ, «Шеффилд Юнайтед», занимающий последнее место в турнирной таблице чемпионата, съездил в Ливерпуль и пропустил там три мяча от команды Юргена Клоппа. Таким образом, количество пропущенных голов в нынешнем сезоне для «Шеффилдда» достигло отметки в 80 - и это после всего лишь тридцати туров! Столь неудачной игры в обороне для команды высшей лиги английского футбола на момент проведения тридцати матчей в сезоне не было с сезона 1963/1964 - тогда это произошло с «Ипсвичем».

В следующем туре английского чемпионата «Шеффилду» предстоит сыграть с лондонским «Челси».