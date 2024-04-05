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Фоден: «Судьба чемпионства не в наших руках, но мы будем оказывать давление»

05 Апреля 2024 • 01:13 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Сити
1 10.50 X 5.50 2 1.30
06.04 14:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден высказался о раскладах в чемпионской гонке Премьер-лиги.

Все три претендента на титул – «Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Сити» – выиграли свои матчи в завершившемся туре. Мерсисайдцы лидируют в турнирной таблице с 70 набранными очками, «канониры» – вторые с 68 баллами, а «горожане» занимают третью строчку, имея в зачёте 67 очков. До завершения чемпионата командам остаётся провести по восемь матчей.

«Судьба этой гонки сейчас не в наших руках, но мы должны продолжать оказывать давление на конкурентов. Никогда не знаешь, что может случиться. Мы должны сохранять веру в себя, проводить игру за игрой, стараясь побеждать в каждой из них. Посмотрим, к чему это в итоге приведёт», – приводит журналист Дэвид Макдоннелл слова Фодена, оформившего хет-трик в поединке с «Астон Виллой» (4:1), который состоялся в среду.

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