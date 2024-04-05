​Бруну Фернандеш: «Всё было в наших руках»

В Англии завершились матчи 31- го тура АПЛ, «Манчестер Юнайтед» в драматическом стиле проиграл «Челси» со счетом 3:4. Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш после игры не скрывал своего разочарования - по его словам, очень обидно упускать победу, когда все, казалось, было в руках игроков «МЮ».

- Все было в наших руках, но мы упустили победу. Это вызывает чувство фрустрации. Мы, вроде бы, контролировали игру в последние минуты. Но они создали две возможности и забили два гола. В последнее время мы слишком часто допускаем удары по нашим воротам, - цитирует слова игрока BBC Sport.

Сейчас «МЮ» занимает шестое место в АПЛ.