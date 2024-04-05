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Палмер – рекордсмен «Челси» по реализованным пенальти за сезон со времён Лэмпарда

05 Апреля 2024 • 01:04 Комментировать
Челси
4:3
Манчестер Юнайтед

Коул Палмер оформил хет-трик в матче против «Манчестер Юнайтед», дважды реализовав пенальти.

21-летний игрок отличился с точки на 19-й и 100-й минутах, а на 101-й принёс «синим» победу точным ударом с игры. На счету Палмера уже восемь забитых пенальти в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги (при восьми попытках) – наибольший показатель для представителей «Челси» с сезона-2009/10, когда Фрэнк Лэмпард реализовал 10 пенальти. 21-летний англичанин обошёл Жоржиньо, поразившего ворота с одиннадцатиметровой отметки семь раз в сезоне-2020/21.

В общей сложности на счету Коула Палмера 16 голов в текущем розыгрыше Премьер-лиги. Он занимает второе место в списке бомбардиров.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фрэнк Лэмпард Жоржиньо Коул Палмер ещё теги

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