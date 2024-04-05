​Тен Хаг: «Это неудача всей команды»

В Англии завершились матчи 31- го тура АПЛ, «Манчестер Юнайтед» в драматическом стиле проиграл «Челси» со счетом 3:4. Нидерландский наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что основной поражения стали плохо проведенные первые минуты матча, которые его команда провела плохо, считает он:

- Мы плохо начали, упускали мяч и плохо защищались. Но вы видели, что потом мы доминировали и заслуживали победу. Но нельзя упускать результат так, как это сделали мы. Мы должны были сделать все лучше. Я не хочу указывать на конкретных игроков. Это командная неудача, - цитирует слова тен Хага BBC Sport.

Сейчас «МЮ» занимает шестое место в АПЛ.