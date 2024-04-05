Макаллистер повторил достижение Джеррарда

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер продлил собственную результативную серию.

Аргентинец записал на свой счёт победный гол в поединке Премьер-лиги против «Шеффилд Юнайтед». Макаллистер отмечается голом или результативной передачей уже в шести подряд матчах «Ливерпуля» во всех турнирах. По информации журналиста Майкла Рида, это не удавалось ни одному полузащитнику мерсисайдцев со времён Стивена Джеррарда, выдавшего подобную серию в начале 2013 года.

Алексис Макаллистер перебрался в «Ливерпуль» летом прошлого года из «Брайтона». В его активе шесть забитых мячей и семь ассистов в 36 матчах нынешней кампании.