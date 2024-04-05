​Наставник «Шеффилд Юнайтед»: «Мы разочарованы»

В Англии завершились матчи 31- го тура АПЛ, «Ливерпуль» подтвердил свой статус лидера чемпионата, победив аутсайдера «Шеффилд Юнайтед» со счётом 3:1. События матча прокомментировал наставник гостей Крис Уайлдер:

- Мы разочарованы. Перед матчем все были уверены в победе «Ливерпуля», даже самые преданные наши фанаты не ожидали, что мы дадим бой. Они, конечно, доминировали в плане владения мячом, но мы смогли показать свои зубы и уже к пятой минуте могли выйти вперед. Но в последние 15 минут вновь сказала о себе ахиллесова пята нашей команды - поздно пропущенные голы, - цитирует слова Криса Уайлдера BBC Sport.