Палмер прокомментировал свой хет-трик в ворота «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер дал интервью после матча с «Манчестер Юнайтед» (4:3).

Лондонцы забили два безответных мяча к 19-й минуте усилиями Конора Галлахера и Палмера, но были близки к поражению – до 100-й минуты на табло горел счёт 2:3 в пользу «красных дьяволов». После этого Палмер отличился дважды в течение двух минут, принеся «синим» победу.

«Я не знаю, как нам это удалось.

Мы вели 2:0, и мы снова допускали глупые ошибки, о которых я уже говорил на прошлой неделе. Восемь добавленных минута придали нам сил. Безумие.

В концовке болельщики подбадривали нас, а судья сказал, что осталось ещё две минуты. К счастью, я забил. Невероятно», – заявил в интервью TNT Sports Палмер.