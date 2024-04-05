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Клопп – о победе «Ливерпуля»: «Хороший настрой, но не лучший футбол»

05 Апреля 2024 • 00:38 Комментировать
Ливерпуль
3:1
Шеффилд Юнайтед

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды в матче против «Шеффилд Юнайтед» (3:1).

Мерсисайдцам удалось добыть три очка благодаря голам Дарвина Нуньеса, Алексиса Макаллистера и Коди Гакпо, забитым на 17-й, 76-й и 90-й минутах. Примечательно также, что «Ливерпуль» владел мячом рекордные 83% времени. 

«Мы продемонстрировали хороший настрой, но во многих моментах футбол оставлял желать лучшего.

Гол Макаллистера изменил ход игры, третий мяч тоже получился замечательным. 

Сегодня «Шеффилд Юнайтед» играл так, как и хотел. Было непросто, мы могли выступить лучше, но в итоге одержали победу», – цитирует BBC Клоппа.

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