Клопп – о победе «Ливерпуля»: «Хороший настрой, но не лучший футбол»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды в матче против «Шеффилд Юнайтед» (3:1).

Мерсисайдцам удалось добыть три очка благодаря голам Дарвина Нуньеса, Алексиса Макаллистера и Коди Гакпо, забитым на 17-й, 76-й и 90-й минутах. Примечательно также, что «Ливерпуль» владел мячом рекордные 83% времени.

«Мы продемонстрировали хороший настрой, но во многих моментах футбол оставлял желать лучшего.

Гол Макаллистера изменил ход игры, третий мяч тоже получился замечательным.

Сегодня «Шеффилд Юнайтед» играл так, как и хотел. Было непросто, мы могли выступить лучше, но в итоге одержали победу», – цитирует BBC Клоппа.