Палмер вышел на второе место в списке бомбардиров Премьер-лиги

Футболист «Челси» Коул Палмер принёс своей команде победу над «Манчестер Юнайтед», отметившись хет-триком (4:3).

Полузащитник «синих» реализовал пенальти на 19-й минуте, установив на табло счёт 2:0 в пользу своей команды. Гостям удалось перевернуть ход игры и выйти вперёд, однако на десятой компенсированной ко второму тайму минуте Палмер вновь точно исполнил одиннадцатиметровый, а спустя ещё минуту оформил хет-трик, забив с игры.

В активе 21-летнего англичанина теперь 16 забитых мячей в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги – он занимает второе место в списке бомбардиров наряду с Олли Уоткинсом, Мохамедом Салахом и Домиником Соланке. Выше располагается только Эрлинг Холанн, отличившийся 18 раз.