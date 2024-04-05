Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграли в рамках чемпионата Англии по футболу. Матч 31-го тура АПЛ состоялся 4 апреля на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Посреди недели состоялся очередной тура, в котором схлестнулись кризисные гранды: «Челси» в Лондоне принял «Манчестер Юнайтед». Проблем масса у обоих клубов, но в турнирной таблице выше расположились «красные дьяволы», которые хотя бы за еврокубки борются. «Челси» же весь сезон ищет свою игру, болтаясь в середине турнирной таблицы. На матч против «МЮ» Почеттино определил в атаку Палмера, Мудрика, Галлахера и Джексона. И начали «синие» очень круто.

На четвёртой минуте Гюсто улетел по флангу и прострелил в ногу Варану. Отскок на линии штрафной площади уже караулил Галлахер, который моментально вонзил мяч в сетку – 1:0. Прошло ещё 14 минут и Мудрик разогнал Кукурелью, Марк немного дорисовал фол Антони в штрафной площади, но мяча бразилец и правда не коснулся. Арбитр указал на «точку», к мячу подошёл Коул Палмер и пробил очень хладнокровно. Онана и мяч разлетелись по разным углам – 2:0.

Были и ещё моменты у «Челси»: после кросса Галлахера из убойной позиции бил Дисаси – выше, Мудрик бил с острого угла, но тоже в створ не попал. И вот, когда казалось, что сейчас прилетит третий мяч в ворота Онаны, забил «МЮ». Кайседо на своей половине поля просто отдал мяч поперек своей половины поля на Гарначо, который сразу рванул вперед в чужую штрафную, вышел один на один с Петровичем и покатил в «шестёрку» - 2:1.

А через пять минут «дьяволы» совсем перевернули ход встречи. Гарначо в позиционной атаке отдал на Далота, Диогу с левого фланга навесил на дальний угол вратарской, а Бруну Фернандеш пробил головой и по дуге перекинул Петровича – 2:2. Только после этого «Челси» немного проснулся. Запрессинговали Каземиро, доставили мяч Галлахеру, который с угла вратарской площади лупанул точно в штангу.

Второй тайм «Челси» тоже начал активнее. Джексон ворвался в штрафную площадь и бил с острого угла – Онана парировал кулаками. Набежал на мяч, кстати, Мудрик, но завозился и удара не последовало. «Челси» ещё поддавил, провёл серию опасных атак и уже по традиции… пропустил. В середине второго тайма Антони ускорился по правому флангу и вырезал космическую по красоте передачу «шведой». Алехандро Гарначо вбежал по центру и боднул мяч головой мимо Петровича, застывшего в полупозиции – 2:3.

В концовке «Челси» доставил гостям пару неприятных моментов (случились удары Мадуэке и Стерлинга, тонна угловых), но конкретики не хватало. Спасли арбитр, добавивший 8 минут и Далот. Как раз на восьмой из них Диогу прыгнул сзади в ноги Мадуэке, завалив его в штрафной площади. Рефери второй пенальти назначил, а Палмер второй раз свою попытку реализовал - 3:3. Но и это не всё. На 102-й минуте Энцо Фернандес от правого угла поля подал на ближнюю штангу, а Палмер пробил в касание, оформив хет-трик - 4:3. Тут слова закончились у всех.

«Манчестер Юнайтед» вместо суперволевой победы – с 0:2 на 3:2, получает 3:4. Фантастическая развязка.