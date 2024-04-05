«Ливерпуль» установил рекорд Премьер-лиги по владению мячом

«Ливерпуль» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 31-го тура Премьер-лиги (3:1), выдав аномальный показатель владения мячом.

Команда Юргена Клоппа взяла верх благодаря голам Дарвина Нуньеса, Алексиса Макаллистера и Коди Гакпо. Особого внимания удостоился статистический показатель владения мячом – он достиг 83% (против 17% у «клинков»). По информации Opta, это рекордное значение для Премьер-лиги за всё время сбора данных (с сезона-2004/05).

Благодаря сегодняшней победе «Ливерпулю» удалось сохранить первую строчку и задел в два очка над лондонским «Арсеналом». В следующем туре мерсисайдцы сыграют на выезде против «Манчестер Юнайтед».

«Шеффилд Юнайтед» замыкает турнирную таблицу с 15 набранными очками.