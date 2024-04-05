Гарначо – первый с 1999 года игрок не старше 19 лет, оформивший три дубля в Премьер-лиге за сезон

Вингеру «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо покорилось уникальное достижение.

Аргентинец отметился дублем в матче 31-го тура Премьер-лиги против «Челси», поразив ворота лондонцев на 34-й и 67-й минутах. По сведениям Opta, Гарначо стал первым с 1999 года игроком не старше 19 лет, забившим два или более гола в матче чемпионата Англии трижды за сезон. 25 лет назад это удалось Майклу Оуэну.

Алехандро Гарначо отметит своё 20-летие в начале июля. В активе восходящей звезды «красных дьяволов» семь взятий ворот и три голевых паса в 28 поединках нынешнего розыгрыша Английской премьер-лиги.