Антони оформил первое результативное действие в Премьер-лиге в нынешнем сезоне

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони впервые за очень долгое время записал на свой счёт результативное действие в чемпионате.

Бразилец вышел в стартовом составе «красных дьяволов» во встрече 31-го тура против «Челси», а на 67-й минуте ассистировал Алехандро Гарначо, чей гол вывел команду вперёд – 3:2. Примечательно, что Антони впервые в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги напрямую поучаствовал в голе «Манчестер Юнайтед» – потребовалось 24 матча.

На счету Антони теперь два забитых мяча и две результативные передачи в нынешнем сезоне во всех турнирах. До сегодняшнего дня 24-летний футболист отличался только в Кубке Англии.