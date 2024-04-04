«Манчестер Юнайтед» потерял ещё двух центральных защитников из-за травм

Кризис травм продолжает преследовать игроков центра обороны «Манчестер Юнайтед».

Несколько дней назад клуб сообщил о повреждениях Лисандро Мартинеса и Виктора Линделофа, из-за которых те, как ожидается, пропустят порядка месяца. В сегодняшнем матче против «Челси» место в основе заняли Рафаэль Варан и Гарри Магуайр, однако уже в перерыве Эрик тен Хаг был вынужден заменить француза на Джонни Эванса из-за травмы. Североирландец на поле тоже не задержался: на 66-й минуте его постигла та же участь, и вместо него был выпущен Вилли Камбвала.

Таким образом, из центральных защитников в строю остался лишь Гарри Магуайр, также неоднократно выбывавший из-за травм по ходу текущего сезона.