Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» снова лидирует после не самой простой победы над «Шеффилд Юнайтед»

04 Апреля 2024 • 23:31 Комментировать
Ливерпуль
3:1
Шеффилд Юнайтед
окончен

В матче 31-го тура против «Шеффилд Юнайтед» «Ливерпуль» доминировал на поле, но заставил понервничать своих болельщиков, ведь далеко на все 20+ ударов по воротам были результативными. Джон Макати должен был открывать счет после навеса и скидки на дальнюю штангу, но голкипер парировал удар в упор. Счет был открыт после грубейшей ошибки вратаря гостей, при выносе мяч в поле он попал в ногу Дарвина Нуньеса, и мяч оказался в сетке ворот - 1:0. Хорошие моменты были у Мохамеда Салаха и Нуньеса, а Анел Ахмедходжич запорол выход один на один с голкипером.

В начале второго тайма «красные» пропустили голевую атаку, после навеса Густаво Хамер бил головой, и мяч рикошетом от защитника полетел между ног вратарю - 1:1. Виргил ван Дейк выиграл воздух и нанес удар - парировано. Эндрю Робертсон был первым на простреле и не попал в ближний угол. Только на 77-й минуте Алексис Макаллистер забил решающий гол. И снова оборона гостей провалилась - вынос мяча был в своего, а Макаллистер здорово сыграл на отскоке. Он же со штрафного направил мяч в правую девятку. На 90-й минуте кросс Робертсона без помех замкнул Коди Гакпо - 3:1.

Если гости безнадежно последние, то ливерпульцы снова лидируют с отрывом в два очка от «Арсенала» и в три - от «Манчестер Сити».

Протокол игры  
Ливерпуль3:1Шеффилд Юнайтед
(1:0) Нуньес Дарвин17'  
  58'Брэдли Конор (1:1)
(2:1) Макаллистер Алексис77'  
(3:1) Гакпо Коди90'  
Келлехер КаомхинБрэдли КонорКонате ИбраимаВан Дейк ВиргилГомес Джо 73' (Гакпо Коди ( 73') Собослаи Доминик 73' (Джонс Кёртис ( 73') Макаллистер АлексисГравенберх Райан 60' (Эллиотт Харви ( 60') Салах Мохамед 60' (Робертсон Эндрю ( 60') Нуньес ДарвинДиас Луис
Запасные: Даннс ДжейденЦимикас КостасКларк БоббиАдриан Сан-МигельКуанса Джарелл
Грбич ИвоХолгейт Мэйсон 87' (Слимане Анис ( 87') Ахмедходжич АнелРобинсон ДжекБогл ДжейденВинисиус СоузаАрбластер ОллиХамер Густаво 62' (Осборн Бен ( 62') Трасти Остон 78' (Брукс Эндри ( 78') Макати Джон 63' (Осула Вильям ( 63') Бреретон Бен 63' (Макбарни Оливер ( 63'  87')
Запасные: Кертис СэмНорвуд ОливерФодеринхэм УэслиЛаруси Яссер
04 апреля. Стадион "Энфилд".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Шеффилд Юнайтед

Новости по матчу

04 Апреля
23:31
«Ливерпуль» снова лидирует после не самой простой победы над «Шеффилд Юнайтед»
21:00
«Ливерпуль» - «Шеффилд Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
17:40
Хавбек «Лидса» попал в сферу интересов «Ливерпуля»
17:32
«Ливерпуль» следит за вингером из Чемпионшипа
17:30
Александер-Арнольд рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры
16:37
Клопп и Артета – в числе претендентов на приз АПЛ
15:01
Киммих интересен трём топ-клубам АПЛ
14:54
АПЛ объявила номинантов на награду лучшего игрока марта
02:08
Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед: где смотреть прямую трансляцию онлайн
03 Апреля
23:11
Прогноз на точный счёт матча Ливерпуль — Шеффилд Юнайтед АПЛ — 4 апреля 2024
19:45
Актуальный прогноз и ставка на матч Ливерпуль — Шеффилд Юнайтед АПЛ — 4 апреля 2024
18:22
Ван Дейк высказался о скором прощании с Клоппом
18:17
Ван Дейк дал понять, что может уйти из «Ливерпуля»
16:35
Клопп не собирается беречь игроков, думая о матче с «Манчестер Юнайтед»
16:28
Клопп ожидает побед от «Манчестер Сити» и «Арсенала» во всех матчах АПЛ
16:19
Клопп: «Это трудный, но захватывающий период»
16:12
Клопп назвал сроки возвращения Алиссона
03:05
«Ливерпуль» лидирует в борьбе за тренера «Спортинга» Аморима
02 Апреля
22:36
«Ливерпуль» - «Шеффилд Юнайтед»: прогноз и ставки БК Pinnacle
14:36
Дини: «Считаю Гари О'Нила лучшей кандидатурой для «Ливерпуля»
11:47
Два топ-клуба АПЛ следят за Аморимом, сумма отступных – 10 миллионов евро
03:33
Де Дзерби вряд ли возглавит «Ливерпуль»
00:08
Де Дзерби хочет обсудить будущее с «Брайтоном» – тренер интересен «Ливерпулю» и «Баварии»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Ливерпуль» выиграет Премьер-лигу, календарь говорит об этом Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Педри назвал команды, которые встретятся в финале Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер Гвардиола ответил Кину, который назвал Холанна «игроком уровня Второй лиги» Роналду написал три слова после победы 8:0 Полузащитник «Манчестер Юнайтед» - самый подорожавший футболист в мире Аршавин назвал единственного тренера, который сейчас может возглавить «Спартак» Хаби Алонсо отреагировал на поражение «Баварии» против «Боруссии» Дортмунд Гвардиола назвал трёх игроков, которые точно пропустят ближайший матч «Манчестер Сити»
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Звёздный полузащитник может покинуть «Барселону» - известно имя «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России
Спортивные новости
Касаткина обыграла Калинину и вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне «Локомотив» в овертайме переиграл «Трактор» и увеличил преимущество в серии Шестаков назвал фаворита Кубка Гагарина Кузнецов назвал команды, которые выйдут в финал Кубка Гагарина «У «Металлурга» есть небольшое преимущество»: Экс-главный тренер сборной России – о победе в Кубке Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Ливерпуль Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
3
1
1.10 7.80 22.00
Видео
Окончен
Челси Челси
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
4
3
1.84 3.65 3.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Апреля
00:10 · Англия. Премьер-лига
Гарначо – первый с 1999 года игрок не старше 19 лет, оформивший три дубля в Премьер-лиге за сезон
04 Апреля
23:59 · Англия. Премьер-лига
Антони оформил первое результативное действие в Премьер-лиге в нынешнем сезоне
23:50 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» потерял ещё двух центральных защитников из-за травм
23:31 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» снова лидирует после не самой простой победы над «Шеффилд Юнайтед»
23:22 · Англия. Премьер-лига
«Челси» пропускает и забивает по 2+ гола в шести матчах подряд – рекорд
22:55 · Англия. Премьер-лига
Палмер реализовал 7 из 7 пенальти в Премьер-лиге – четвёртый стопроцентный показатель в истории
22:47 · Англия. Премьер-лига
Палмер – лидер топ-5 лиг по результативным действиям среди игроков до 23 лет
22:38 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» допустил 200 ударов по своим воротам в Премьер-лиге с начала 2024 года
22:20 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Мы обязаны обыграть «Манчестер Юнайтед»
22:11 · Англия. Премьер-лига
Нуньес достиг отметки в 30 результативных действий за сезон
21:48 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг объяснил решение оставить Рэшфорда в запасе
21:45 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 1
21:44 · Англия. Премьер-лига
Антони и Гарначо выйдут в старте «Манчестер Юнайтед» на игру с «Челси»
21:35 · Англия. Премьер-лига
Онана признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в марте
21:29 · Англия. Премьер-лига
Палмер и Мудрик – в старте «Челси» на игру с «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем