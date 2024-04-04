«Ливерпуль» снова лидирует после не самой простой победы над «Шеффилд Юнайтед»

В матче 31-го тура против «Шеффилд Юнайтед» «Ливерпуль» доминировал на поле, но заставил понервничать своих болельщиков, ведь далеко на все 20+ ударов по воротам были результативными. Джон Макати должен был открывать счет после навеса и скидки на дальнюю штангу, но голкипер парировал удар в упор. Счет был открыт после грубейшей ошибки вратаря гостей, при выносе мяч в поле он попал в ногу Дарвина Нуньеса, и мяч оказался в сетке ворот - 1:0. Хорошие моменты были у Мохамеда Салаха и Нуньеса, а Анел Ахмедходжич запорол выход один на один с голкипером.

В начале второго тайма «красные» пропустили голевую атаку, после навеса Густаво Хамер бил головой, и мяч рикошетом от защитника полетел между ног вратарю - 1:1. Виргил ван Дейк выиграл воздух и нанес удар - парировано. Эндрю Робертсон был первым на простреле и не попал в ближний угол. Только на 77-й минуте Алексис Макаллистер забил решающий гол. И снова оборона гостей провалилась - вынос мяча был в своего, а Макаллистер здорово сыграл на отскоке. Он же со штрафного направил мяч в правую девятку. На 90-й минуте кросс Робертсона без помех замкнул Коди Гакпо - 3:1.

Если гости безнадежно последние, то ливерпульцы снова лидируют с отрывом в два очка от «Арсенала» и в три - от «Манчестер Сити».