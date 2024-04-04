«Челси» пропускает и забивает по 2+ гола в шести матчах подряд – рекорд

Лондонский «Челси» продлил серия сверхрезультативных матчей.

Команда Маурисио Почеттино забила два безответных мяча в ворота «Манчестер Юнайтед» уже к 19-й минуте, однако гости смогли отыграться до перерыва – 2:2. По данным Opta, «Челси» стал первой со времён основания Премьер-лиги командой высшего дивизиона, забившей и пропустившей по два и более гола в шести матчах всех турниров кряду. Последний коллектив, выдавший аналогичную серию, – «Челси» образца ноября-декабря 1989 года.

До сегодняшнего матча «синие» одержали две победы со счётом 3:2 и однажды победили 4:2, ещё в двух случаях была зафиксирована ничья 2:2.