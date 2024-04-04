Палмер реализовал 7 из 7 пенальти в Премьер-лиге – четвёртый стопроцентный показатель в истории

Футболист лондонского «Челси» Коул Палмер продлил серию реализованных пенальти в матчах Премьер-лиги.

Полузащитник «синих» удачно исполнил одиннадцатиметровый на 19-й минуте сегодняшней встречи с «Манчестер Юнайтед». Теперь в активе 21-летнего игрока семь реализованных пенальти при семи попытках – четвёртый лучший стопроцентный показатель в истории Премьер-лиги, информирует Opta. Выше в рейтинге располагаются только Яя Туре (11 из 11), Димитар Бербатов (9 из 9) и Рубен Невеш (8 из 8).

В общей сложности на счету Коула Палмера 14 забитых мячей в 25 поединках нынешнего розыгрыша чемпионата Англии.