Палмер – лидер топ-5 лиг по результативным действиям среди игроков до 23 лет

Полузащитник «Челси» Коул Палмер в очередной раз отметился забитым мячом в матче Премьер-лиги.

21-летний футболист реализовал пенальти в поединке 31-го тура против «Манчестер Юнайтед», установив на табло счёт 2:0 уже на 19-й минуте. Согласно данным Squawka, именно Палмер возглавляет рейтинг самых результативных игроков не старше 23 лет в пяти ведущих европейских чемпионатах – в активе англичанина 23 голевых действия.

Коул Палмер перебрался в «Челси» летом прошлого года из «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила 47 млн евро.

На сайте LiveResult проходит текстовая трансляция матча «Челси» против «Манчестер Юнайтед».