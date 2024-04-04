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Палмер – лидер топ-5 лиг по результативным действиям среди игроков до 23 лет

04 Апреля 2024 • 22:47 Комментировать
Челси
2:3
Манчестер Юнайтед
1 1.92 X 4.30 2 3.55
2-й тайм

Полузащитник «Челси» Коул Палмер в очередной раз отметился забитым мячом в матче Премьер-лиги.

21-летний футболист реализовал пенальти в поединке 31-го тура против «Манчестер Юнайтед», установив на табло счёт 2:0 уже на 19-й минуте. Согласно данным Squawka, именно Палмер возглавляет рейтинг самых результативных игроков не старше 23 лет в пяти ведущих европейских чемпионатах – в активе англичанина 23 голевых действия.

Коул Палмер перебрался в «Челси» летом прошлого года из «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила 47 млн евро.

На сайте LiveResult проходит текстовая трансляция матча «Челси» против «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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