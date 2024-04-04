«Манчестер Юнайтед» допустил 200 ударов по своим воротам в Премьер-лиге с начала 2024 года

«Манчестер Юнайтед» демонстрирует аномальные показатели в допущенных ударов.

Команда Эрика тен Хага пропустила уже на четвёртой минуте сегодняшней встречи против «Челси» – отличился Конор Галлахер. Как отмечает Football Talk, суммарный показатель ударов по воротам «Манчестер Юнайтед» в поединках Премьер-лиги с начала 2024 года перевалил за 200. Для достижения такого результата «красным дьяволам» потребовалось провести всего десять игр.

Напомним, в матче предыдущего тура чемпионата Англии «Брентфорд» пробил по воротам «Манчестер Юнайтед» 31 раз, однако встреча завершилась вничью – 1:1.