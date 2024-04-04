Почеттино: «Мы обязаны обыграть «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино считает, что его команда должна добыть победу в матче против «Манчестер Юнайтед».

Лондонцы располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице с 40 набранными очками, «красные дьяволы» – шестые с 48 баллами. При этом команда Эрика тен Хага провела на один матч больше.

«Мы знаем, что должны побеждать в сегодняшней игре. Важно набрать три очка в этом матче, если мы хотим сократить отставание от конкурентов.

Главное сегодня – быть агрессивными и последовательными. Необходимо найти правильный баланс во время игры», – поведал интервью TNT Sports Почеттино перед стартовым свистком.

Текстовая трансляция матча «Челси» – «Манчестер Юнайтед» доступна на сайте LiveResult.