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Нуньес достиг отметки в 30 результативных действий за сезон

04 Апреля 2024 • 22:11 Комментировать
Ливерпуль
1:0
Шеффилд Юнайтед
1 1.08 X 13.00 2 28.00
перерыв

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес отметился тридцатым результативным действием в текущем сезоне.

Уругваец открыл счёт в матче Премьер-лиги против «Шеффилд Юнайтед», поразив ворота на 17-й минуте. Как сообщает Squawka, Нуньес напрямую поучаствовал в 30 забитых мячах «Ливерпуля» в текущем сезоне в рамках всех турниров. Сейчас на счету 24-летнего форварда 18 взятий ворот и 12 голевых передач товарищам по команде.

Следить за событиями матча «Ливерпуль» – «Шеффилд Юнайтед» можно на сайте LiveResult в формате текстовой онлайн-трансляции.

В случае победы в сегодняшней встрече команда Юргена Клоппа сохранит отрыв в два очка от «Арсенала», занимающего вторую строчку в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Дарвин Нуньес

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