Нуньес достиг отметки в 30 результативных действий за сезон

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес отметился тридцатым результативным действием в текущем сезоне.

Уругваец открыл счёт в матче Премьер-лиги против «Шеффилд Юнайтед», поразив ворота на 17-й минуте. Как сообщает Squawka, Нуньес напрямую поучаствовал в 30 забитых мячах «Ливерпуля» в текущем сезоне в рамках всех турниров. Сейчас на счету 24-летнего форварда 18 взятий ворот и 12 голевых передач товарищам по команде.

Следить за событиями матча «Ливерпуль» – «Шеффилд Юнайтед» можно на сайте LiveResult в формате текстовой онлайн-трансляции.

В случае победы в сегодняшней встрече команда Юргена Клоппа сохранит отрыв в два очка от «Арсенала», занимающего вторую строчку в турнирной таблице.