Тен Хаг объяснил решение оставить Рэшфорда в запасе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал отсутствие Маркуса Рэшфорда в стартовом составе на матч против «Челси».

Английский нападающий начнёт сегодняшнюю встречу на скамейке запасных, а место в основе досталось Антони. Также в атаке «красных дьяволов» сыграют Алехандро Гарначо и Расмус Хёйлунн.

«Я решил оставить Рэшфорда в запасе для ротации, чтобы поддерживать свежесть команды в период напряжённого графика. В воскресенье нам предстоит провести ещё один важный матч [против «Ливерпуля»]», – приводит журналист Фабрицио Романо слова тен Хага.

Встреча «Челси» – «Манчестер Юнайтед» стартует в 23:15 по московскому времени. На сайте LiveResult пройдёт текстовая трансляция игры.