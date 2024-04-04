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Антони и Гарначо выйдут в старте «Манчестер Юнайтед» на игру с «Челси»

04 Апреля 2024 • 21:44 Комментировать
Челси
0:0
Манчестер Юнайтед
1 1.92 X 4.30 2 3.55
1-й тайм

Вечером четверга «Манчестер Юнайтед» предстоит гостить у «Челси» в Лондоне. За час до встречи манкунианцы назвали свой стартовый состав на матч:

Онана, Уан-Биссака, Магуайр, Варан, Далот, Каземиро, Майну, Антони, Гарначо, Фернандеш, Хёйлунн.

«Красные дьяволы» перед игрок расположились на шестом месте турнирной таблицы с 48 баллами. Отставание от пятой строчки весомое – девять очков.

Ранее свой состав представил «Челси». Напомним, что следить за текстовой трансляцией игры можно будет на нашем портале. Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед

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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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