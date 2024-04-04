Онана признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в марте

Названо имя лучшего футболиста «Манчестер Юнайтед» по итогам марта.

Как сообщает пресс-служба английского клуба, им стал голкипер команды Андре Онана. На награду также претендовали Диогу Далот и Алехандро Гарначо.

Камерунский вратарь выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2023 года, предыдущим его клубом был «Интер». Сумма трансфера составила 52,5 млн евро, а контракт рассчитан до 2028 года.

В текущем сезоне Онана провёл 40 матчей во всех турнирах и пропустил 61 гол.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» встретится с «Челси», Онана попал в стартовый состав. За текстовой трансляцией поединка можно будет следить на портале LiveResult.