Палмер и Мудрик – в старте «Челси» на игру с «Манчестер Юнайтед»

Лондонский «Челси» назвал свой состав на вечернюю игру АПЛ против «Манчестер Юнайтед». Он выглядит следующим образом:

Петрович, Гюсто, Дисаси, Бадьяшиль, Кукурелья, Кайседо, Фернандес, Галлахер, Палемр, Джексон, Мудрик.

Напомним, что «синие» расположились лишь на 12 месте турнирной таблицы Премьер-лиги. У команды на данный момент 40 баллов. Тем не менее, не проигрывает «Челси» во всех турнирах с 25 февраля – даты поражения от «Ливерпуля» в Кубке Англии.

Игра лондонцев и манкунианцев стартует менее чем через час, в 22:15 по московскому времени. Её текстовую трансляцию проведёт наш портал.