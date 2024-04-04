«Челси» не продаст Джеймса этим летом

Защитник «Челси» Рис Джеймс, скорее всего, останется в лондонском клубе.

По информации ESPN, руководство «Челси» не собирается расставаться со своим капитаном. Ранее сообщалось, что 24-летний игрок входит в список футболистов, которых «Челси» хочет продать, чтобы вписаться в финансовые правила английского чемпионата.

В СМИ была информация, что Джеймс входит в список интересов мадридского «Реала» и «ПСЖ».

В текущем сезоне Джеймс провёл восемь матчей и записал на свой счёт одну результативную передачу. В настоящее время англичанин продолжает восстанавливаться после операции на колене.