Президент «Тоттенхэма» Леви вынужден искать инвесторов из-за убытков прошлого года

Глава «Тоттенхэма» Дэниел Леви ищет спонсоров, потому что клуб зафиксировал убыток по итогам предыдущего финансового года.

По словам руководителя, клуб должен быть дальновидным и устойчивым. Леви считает, что это предполагает строгий контроль над расходами, увеличение коммерческих и спонсорских доходов и постоянное участие в европейских турнирах, передаёт издание The Guardian.

Также президент «шпор» добавил, что с момента открытия стадиона в апреле 2019 года было инвестировано более 700 миллионов евро в основной состав мужской и женской команд.

К слову, после 30 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» располагается на пятой позиции турнирной таблицы. Коллектив заработал 57 баллов.