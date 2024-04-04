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Президент «Тоттенхэма» Леви вынужден искать инвесторов из-за убытков прошлого года

04 Апреля 2024 • 20:14 Комментировать
Тоттенхэм
...
Ноттингем Форест
07.04 20:00

Глава «Тоттенхэма» Дэниел Леви ищет спонсоров, потому что клуб зафиксировал убыток по итогам предыдущего финансового года.

По словам руководителя, клуб должен быть дальновидным и устойчивым. Леви считает, что это предполагает строгий контроль над расходами, увеличение коммерческих и спонсорских доходов и постоянное участие в европейских турнирах, передаёт издание The Guardian.

Также президент «шпор» добавил, что с момента открытия стадиона в апреле 2019 года было инвестировано более 700 миллионов евро в основной состав мужской и женской команд.

К слову, после 30 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» располагается на пятой позиции турнирной таблицы. Коллектив заработал 57 баллов.


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