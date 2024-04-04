Павлюченко — о матче «Челси» — «Манчестер Юнайтед»: «Команды «швыряет» от одного результата к другому»

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о предстоящем матче 31-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

«Это два соперника, которых «швыряет» от одного результата к другому. Но всё же чуть больше я тут верю в успех «аристократов», — цитирует бывшего игрока издание «ВсёПроСпорт».

По его мнению, «Челси» сейчас немного поправил игру, а «Манчестер Юнайтед» находится в зоне турбулентности.

Напомним, что встреча состоится сегодня, 4состоится сегодня, 4 апреля, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по московскому времени.