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Зинченко: Результаты «Арсенала» показывают, что мы готовы бороться за титул

04 Апреля 2024 • 19:13 Комментировать
Арсенал
2:0
Лутон Таун

Футболист «Арсенала» Александр Зинченко высказался о борьбе за золотые медали в чемпионате Англии.

- Придали ли нам уверенность результаты в матчах со своими конкурентами в борьбе за титул? 100 процентов, не стану лгать вам. Эти результаты показывают, что мы готовы бороться за чемпионство с лучшими клубами.

Матч против «Манчестер Сити» в прошлые выходные был важным с психологической точки зрения. Нелегко играть против таких команд, как «Сити» и «Ливерпуль», - приводит слова украинского футболиста The Guardian.

Команда Микеля Артеты находится на первой строчке в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 68 баллов. «Ливерпуль» идёт на втором месте, но у них игра в запасе. «Манчестер Сити» замыкает тройку лидеров.

 


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