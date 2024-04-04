Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Орельен Тчуамени ближайшим летом может сменить клубную прописку.

По информации TeamTalk, французский опорник попал в сферу интересов лондонского «Челси», который ищет замену Конору Галлахеру на случай его возможного ухода. При этом сам 24-летний футболист не планирует покидать «Реал», где его всё устраивает.

В текущем сезоне на счету Тчуамени 32 матча за «сливочных», два забитых мяча и одна голевая передача. Соглашение игрока с «Реалом» действует до 2028 года, а трансферная стоимость оценивается в 90 миллионов евро.