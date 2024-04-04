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Тен Хаг: «У меня высокие стандарты, поэтому меня разочарует непопадание в Лигу чемпионов»

04 Апреля 2024 • 18:33 Комментировать
Челси
...
Манчестер Юнайтед
1 1.92 X 4.30 2 3.55
Через 1 ч. 50 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о борьбе за место в Лиге чемпионов.

«У меня высокие стандарты, поэтому я буду разочарован, если мы не попадём в Лигу чемпионов. Я знаю, что это будет очень сложно, потому что мы находимся не в лучшем положении. Но мы будем продолжать бороться до конца», - слова тен Хага в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» отстаёт от зоны Лиги чемпионов на 11 очков. В четверг вечером команда тен Хага проведёт матч Премьер-лиги против «Челси», не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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