Тен Хаг: «У меня высокие стандарты, поэтому меня разочарует непопадание в Лигу чемпионов»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о борьбе за место в Лиге чемпионов.

«У меня высокие стандарты, поэтому я буду разочарован, если мы не попадём в Лигу чемпионов. Я знаю, что это будет очень сложно, потому что мы находимся не в лучшем положении. Но мы будем продолжать бороться до конца», - слова тен Хага в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» отстаёт от зоны Лиги чемпионов на 11 очков. В четверг вечером команда тен Хага проведёт матч Премьер-лиги против «Челси», не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.