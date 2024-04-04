Де Дзерби объяснил отсутствие Фати в матче с «Брентфордом»

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби рассказал, почему вингер команды Ансу Фати пропустил минувший матч против «Брентфорда».

Встреча 31-го тура Английской премьер-лиги завершилась нулевой ничьей.

— Я решил не включать в заявку Фати и Барко. Хочу, чтобы они улучшили свое физическое состояние. Фати хорошо работает, но у меня от него совсем другие ожидания, — приводит слова The Athletic.

При этом специалист отметил, что его мнение о Фати не изменилось, и он продолжает считать испанца одним из самых талантливых игроков мира.

В текущем сезоне Фати провел 23 матча в составе «Брайтона», забил четыре мяча и записал на свой счет один ассист.