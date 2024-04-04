«Арсенал» запланировал громкий трансфер звезды «Реала»

Открытие летнего трансферного окна не за горами. Уже сейчас статусные европейские клубы строят планы по усилению своих составов, и лондонский «Арсенал» - не исключение.

В эфире Cadena Ser прозвучала информация о том, что «Арсенал» в летнее трансферное окно планирует подписать нападающего Родриго из «Реала». Звёздный бразилец показывает высокий уровень игры, но его будущее является неопределённым из-за приезда Эндрика и вероятного трансфера Килиана Мбаппе.

Родриго 23 года, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают его в 100 миллионов евро. В 42 матчах сезона 2023/2024 Родриго забил 15 голов и отдал восемь результативных передач.

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