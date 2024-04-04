«Лестер» включился в гонку за форвардом «Арсенала»

Всё идёт к тому, что в летнее трансферное окно Эдди Нкетиа сменит клуб, чтобы иметь возможность получать больше игрового времени. Ранее 24-летнего форварда слухи связывали с «Кристал Пэлас» и «Брентфордом». Теперь, если верить Football Transfers, в гонку за Нкетиа включился «Лестер».

«Лестер» сейчас выступает в Чемпионшипе, но при этом команда претендует на возвращение в топ-дивизион – «лисы» занимают третье место в турнирной таблице.

В сезоне 2023/2024 Эдди Нкетиа поучаствовал в 34 матчах. В них нападающий записал на свой счёт шесть голов и три голевых паса на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Нкетиа в 30 миллионов евро.