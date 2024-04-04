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«Лутон Таун» забивал в 19 матчах АПЛ подряд и едва не вошёл в историю лиги

04 Апреля 2024 • 17:44 Комментировать
Арсенал
2:0
Лутон Таун

Во вчерашнем матче «Арсенала» и «Лутон Таун» в рамках АПЛ случилось заслуживающее внимания событие. Дело в том, что «шляпники» прервали свою завидную серию, которая состояла из 19 подряд матчей Премьер-лиги с забитыми голами.

А как пишет телеграм-канал «Английский акцент», серия из результативных матчей «Лутон Таун» стала второй по счёту среди всех новоприбывших команд в истории Премьер-лиги. Больше только у «Ньюкасла» в сезоне-1993/94 – 20.

Отметим, что в минувшее воскресенье защита «Арсенала» остановила домашнюю результативную серию «Манчестер Сити» длительностью в 57 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
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