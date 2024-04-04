«Вест Хэм» откажется от игрока «Манчестер Сити»

В зимнее трансферное окно «Вест Хэм» арендовал у «Манчестер Сити» полузащитника Кэлвина Филлипса. Впрочем, даже в менее статусном клубе дела у футболиста не пошли. Как сообщает на своих страницах Football Insider, по завершению сезона «молотобойцы» не станут выкупать 28-летнего Филлипса у «горожан».

После перехода в «Вест Хэм» Филлипс поучаствовал в девяти официальных матчах команды в различных соревнованиях. Результативными действиями полузащитник не отмечался.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Кэлвина Филлипса в 28 миллионов евро.