Александер-Арнольд рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры

Игрок обороны «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поразмышлял о своём будущем после завершения карьеры.

Он отметил, что после прекращения выступлений на профессиональном уровне мог бы остаться в футболе, однако пока не спешит с решением.

«Наблюдаю многие матчи. Я пока не дошёл до того, чтобы анализировать каждое действие в игре, но я ценю хороший футбол», — приводит слова английского защитника издание The Athletic.

Добавим, что Трент является воспитанником академии мерсисайдцев. Он пробился в основной состав ливерпульского коллектива в 2016 году. Трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.