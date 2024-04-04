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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В АПЛ могут ввести правило из баскетбольной НБА

04 Апреля 2024 • 17:15 Комментировать

По ходу сезона 2023/2024 с двух команд – с «Эвертона» и «Ноттингем Форест» – снимались очки. Связано это с нарушениями клубами финансовых правил – «ириски» и «лесники» превысили допустимые финансовые потери за определённые периоды. Дальше – больше. Наказать могут и более статусные «Челси» и «Манчестер Сити». Если говорить о «горожанах», то их обвиняют в 115 нарушениях, то есть наказание может быть очень суровым, вплоть до исключения из АПЛ.

В Премьер-лиге опасаются, что топ-футболисты будут отворачиваться от английских клубов, если их заработная плата будет ограничена. По этой причине в лиге сейчас думают о возможной отмене вычетов очков за финансовые нарушения.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Майка Кигана, в АПЛ могут ввести так называемый «налог на роскошь» по примеру баскетбольной НБА.

Если правило введут, то клубы, которые превышают определённый лимит финансовых затрат, будут наказываться штрафом. Эти средства могут быть распределены среди клубов, соблюдающих правила. 

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АПЛ
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