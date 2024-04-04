«Челси» продаёт звезду – клуб связался с саудовцами

Финансовое положение «Челси» далеко от оптимального и, судя по всему, клубу придётся продавать игроков в летнее трансферное окно. На «Стэмфорд Бридж» решили окончательно расстаться Ромелу Лукаку, который в последние годы колесит по арендам.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Сашу Тавольери, «Челси» может продать Лукаку в один из саудовских клубов. По данным источника, «пенсионеры» уже напрямую связались с Футбольной ассоциацией Саудовской Аравии по этому вопросу.

Отмечается, что за Лукаку, которому в мае исполнится 31 год, «Челси» запросит 60 миллионов евро.