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«Челси» продаёт звезду – клуб связался с саудовцами

04 Апреля 2024 • 17:03 Комментировать

Финансовое положение «Челси» далеко от оптимального и, судя по всему, клубу придётся продавать игроков в летнее трансферное окно. На «Стэмфорд Бридж» решили окончательно расстаться Ромелу Лукаку, который в последние годы колесит по арендам.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Сашу Тавольери, «Челси» может продать Лукаку в один из саудовских клубов. По данным источника, «пенсионеры» уже напрямую связались с Футбольной ассоциацией Саудовской Аравии по этому вопросу.

Отмечается, что за Лукаку, которому в мае исполнится 31 год, «Челси» запросит 60 миллионов евро.

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Челси Ромелу Лукаку Саудовская Аравия трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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