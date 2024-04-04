Клопп и Артета – в числе претендентов на приз АПЛ

Английская премьер-лига объявила имена специалистов, которые претендуют на приз лучшему тренеру чемпионата по итогам марта. В списке претендентов оказались Юрген Клопп («Ливерпуль»), Микель Артета («Арсенал»), Анге Постекоглу («Тоттенхэм») и Андони Ираола («Борнмут»).

В прошлом месяце команды этих тренеров показали такие результаты в АПЛ:

«Ливерпуль» - 2 победы, одна ничья, разница голов +2;

«Арсенал» - 2 победы, одна ничья, разница голов +7;

«Тоттенхэм» - 3 победы, одно поражение, разница голов +4;

«Борнмут» - 3 победы, одна ничья, разница голов +4.

В четверг «Ливерпуль» сыграет против «Шеффилд Юнайтед», не пропустите текстовую трансляцию.