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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп и Артета – в числе претендентов на приз АПЛ

04 Апреля 2024 • 16:37 Комментировать
Ливерпуль
...
Шеффилд Юнайтед
1 1.08 X 13.00 2 28.00
Через 4 ч. 8 мин.

Английская премьер-лига объявила имена специалистов, которые претендуют на приз лучшему тренеру чемпионата по итогам марта. В списке претендентов оказались Юрген Клопп («Ливерпуль»), Микель Артета («Арсенал»), Анге Постекоглу («Тоттенхэм») и Андони Ираола («Борнмут»).

В прошлом месяце команды этих тренеров показали такие результаты в АПЛ:

«Ливерпуль» - 2 победы, одна ничья, разница голов +2;

«Арсенал» - 2 победы, одна ничья, разница голов +7;

«Тоттенхэм» - 3 победы, одно поражение, разница голов +4;

«Борнмут» - 3 победы, одна ничья, разница голов +4.

В четверг «Ливерпуль» сыграет против «Шеффилд Юнайтед», не пропустите текстовую трансляцию.

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