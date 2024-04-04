Полузащитник «Байера» Жереми Фримпонг может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает Football Insider, в услугах 23-летнего футболиста заинтересованы «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». По сведениям источника, ближайшим летом Фримпонг будет доступен за 40 миллионов евро.

В текущем сезоне хавбек принял участие в 35 матчах во всех турнирах, забил 12 голов и записал на свой счет 11 результативных передач.

Трудовой договор Фримпонга с «Байером» рассчитан до середины 2028 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 50 миллионов евро.