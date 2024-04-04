Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Раскрыта цена Фримпонга — на игрока претендуют три гранда АПЛ слухи

04 Апреля 2024 • 16:14 Комментировать
Унион Берлин
...
Байер Л
06.04 16:30

Полузащитник «Байера» Жереми Фримпонг может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает Football Insider, в услугах 23-летнего футболиста заинтересованы «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». По сведениям источника, ближайшим летом Фримпонг будет доступен за 40 миллионов евро.

В текущем сезоне хавбек принял участие в 35 матчах во всех турнирах, забил 12 голов и записал на свой счет 11 результативных передач.

Трудовой договор Фримпонга с «Байером» рассчитан до середины 2028 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Жереми Фримпонг Байер трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

03 Апреля
17:06
Коссуну отказался продлевать контракт с «Байером»
14:13
«Реалу» очень нравится Вирц, но есть одна проблема
11:41
Хаби Алонсо отреагировал на поражение «Баварии» против «Боруссии» Дортмунд
09:40
Перес верит, что у Алонсо есть все необходимые качества для тренера «Реала»
02 Апреля
10:06
«Бавария» и английский топ-клуб всё ещё интересуются Фримпонгом
30 Марта
22:56
Стало известно, при каком условии «Байер» досрочно станет чемпионом Германии
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
УНИОН БЕРЛИН БАЙЕР Л
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Ливерпуль» выиграет Премьер-лигу, календарь говорит об этом Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Педри назвал команды, которые встретятся в финале Лиги чемпионов Гвардиола ноет, Анчелотти счастлив: Почему «Реал» получил преимущество над «Манчестер Сити» «Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер Клопп высказался о чемпионской гонке в АПЛ Гвардиола ответил Кину, который назвал Холанна «игроком уровня Второй лиги» Педри выбрал между Роналду и Месси Полузащитник «Манчестер Юнайтед» - самый подорожавший футболист в мире Аршавин назвал единственного тренера, который сейчас может возглавить «Спартак»
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России «Ювентус» может уволить Аллегри
Спортивные новости
Шестаков назвал фаворита Кубка Гагарина Кузнецов назвал команды, которые выйдут в финал Кубка Гагарина «У «Металлурга» есть небольшое преимущество»: Экс-главный тренер сборной России – о победе в Кубке Гагарина Канарейкин считает, что у «Металлурга» есть преимущество в серии с «Автомобилистом» Бывший главный тренер сборной России не считает «Автомобилист» аутсайдером в серии с «Металлургом» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
04.04.24 в 21:30
Ливерпуль Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1.10 7.80 22.00
Видео
04.04.24 в 22:15
Челси Челси
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
1.84 3.65 3.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Апреля
17:03 · Англия. Премьер-лига
«Челси» продаёт звезду – клуб связался с саудовцами
16:37 · Англия. Премьер-лига
Клопп и Артета – в числе претендентов на приз АПЛ
16:14 · Англия. Премьер-лига
Раскрыта цена Фримпонга — на игрока претендуют три гранда АПЛ слухи
15:43 · Англия. Премьер-лига
Ди Лоренцо готов покинуть «Наполи» летом
15:37 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби дал понять, что Ундав в следующем сезоне будет играть за «Брайтон»
15:27 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин: «Смотрю на Рэшфорда и понимаю, что с ним что-то не так»
15:11 · Англия. Премьер-лига
Фелиш призвал «Барселоны» подписать полузащитника из АПЛ
15:01 · Англия. Премьер-лига
Киммих интересен трём топ-клубам АПЛ
14:54 · Англия. Премьер-лига
АПЛ объявила номинантов на награду лучшего игрока марта
14:16 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, какую позицию хочет усилить «Ньюкасл» слухи
14:07 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Когда Смит-Роу находится в такой форме, его очень сложно остановить»
13:01 · Англия. Премьер-лига
Фоден рассказал, почему решил пробить штрафной в матче с «Астон Виллой»
12:56 · Англия. Премьер-лига
Артета рассказал, почему Сака не сыграл против «Лутона»
12:49 · Англия. Премьер-лига
Артета оценил выступление Смита-Роу и Нельсона в матче с «Лутоном»
12:15 · Англия. Премьер-лига
Мостовой дал прогноз на матч «Челси» - «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем