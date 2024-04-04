Ди Лоренцо готов покинуть «Наполи» летом

Капитан «Наполи» Джованни ди Лоренцо принял важное решение по своему будущему. Неаполитанское издание Il Mattino сообщает, что правый защитник открыт к уходу из команды в летнее трансферное окно.

Источник также добавил, что на итальянского фуллбека претендует английская «Астон Вилла». Команда Унаи Эмери уже начала переговоры с окружением футболиста, чтобы обсудить потенциальную сделку.

Напомним, именно ди Лоренцо стал капитаном «Наполи» после ухода Лоренцо Инсинье в 2022 году. В прошлом сезоне Джованни помог неаполитанцам выиграть первый чемпионский титул Серии А за последние 30 лет. В нынешнем розыгрыше национального первенства защитник отметился одним голом и пятью ассистами.