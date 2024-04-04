Де Дзерби дал понять, что Ундав в следующем сезоне будет играть за «Брайтон»

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби высказался о будущем нападающего Дениза Ундава, который в нынешнем сезоне показывает отличную игру на правах аренды за «Штутгарт».

«В следующем сезоне Ундав вернётся из аренды и будет выступать за «Брайтон», – цитирует де Дзерби итальянский журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что недавно Ундав недавно впервые был вызван в сборную Германии и успел дебютировать за «бундестим». В нынешнем сезоне 27-летний нападающий отметился 15 голами и 7 результативными передачами в чемпионате Германии.

В прошлой кампании Ундав выступал за «Брайтон», где успел забить 5 голов в 22 матчах АПЛ.