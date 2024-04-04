Рой Кин: «Смотрю на Рэшфорда и понимаю, что с ним что-то не так»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал нынешнюю форму нападающего Маркуса Рэшфорда.

«Я бы не сказал, что волнуюсь за Рэшфорда, но я смотрю на него и понимаю, что что-то не так. Такое ощущение, что ему каждый день кто-то даёт пинка под зад и говорит: «Давай, мы требуем от тебя больше», – цитирует Кина Centre Devils.

В этом сезоне Рэшфорд отметился 7 голами и 2 результативными передачами в Английской премьер-лиге. В прошлой кампании нападающий забил 30 мячей во всех турнирах и помог «Манчестер Юнайтед» выиграть Кубок лиги, а также финишировать в АПЛ в зоне Лиги чемпионов.